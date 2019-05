Estamos surtando com as Havaianas de La Casa de Papel e Stranger Things

Foi a gente que pediu, sim! A Havaianas anunciou, nesta quinta (30), sua segunda linha de sandálias em parceria com a Netflix (a primeira rolou no ano passado, durante a CCXP de São Paulo). E desta vez, além de mais dois modelos inéditos de “Stranger Things” (que volta ao serviço de streaming em 4 de julho), a marca lança, também, opções com estampas inspiradas em “La Casa de Papel” (com estreia da terceira temporada prevista para 19 de julho).

As versões pensadas para os fãs de Eleven e companhia trazem imagens dos protagonistas da série, além de ilustrações de elementos-chave na história, como as bicicletas e, é claro, o Demogorgon. Já quem prefere ‘La Casa de Papel’ tem a opção de escolher entre o modelo que traz a imagem do “professor” e um outro que estampa os personagens usando as icônicas máscaras de Salvador Dalí.

Confira:

Os modelos, que já estão disponíveis para compra nas lojas físicas do Brasil inteiro e no e-commerce das Havaianas, têm numerações que vão do 33/34 ao 45/46. Cada par sai por R$ 45,99.