Este é provavelmente o look mais colorido que Meghan Markle já usou

Meghan Markle, que inaugurou sua agenda de aparições públicas de 2019 na última semana, nesta segunda-feira (14) foi vista junto do Príncipe Harry em Birkenhead, na Inglaterra, para uma série de compromissos. Lá, o casal falou com os fãs nas ruas e fez algumas visitas a organizações que fazem trabalho social dentro da comunidade local, incluindo a Tomorrow’s Women Wirral, um projeto criado para ajudar mulheres maiores de 18 anos da cidade, na intenção de reduzir a prisão feminina.

E parece que Meghan, que de modo geral costuma ser mais discreta nos looks, recentemente vem fazendo algumas escolhas de moda interessantes, boas para ficarmos de olho. Depois de aparecer com um sapato com estampa de vaca (!), na última quinta (10), hoje ela surgiu vestindo algo que é provavelmente sua produção mais colorida desde que se tornou Duquesa de Sussex.

Em um primeiro momento você pode até pensar que se trata apenas de um visual monocromático, em vermelho – o que já seria uma grande coisa para Meghan, que quase nunca foge dos tons mais sóbrios, como azul-marinho (sua cor favorita da vida), preto e bordô.

Porém, olhem só, a produção que une vestido e casaco, uma de suas combinações mais usadas desde o anúncio da gravidez, na verdade traz de volta uma tendência que fez bastante sucesso há algumas temporadas: o color blocking, ou seja, mistura de dois tons vivos e, no caso de Meghan, um casamento perfeito entre roxo e vermelho.

O vestido mídi é da Babaton by Aritizia, marca e loja americanas, respectivamente. Já o casaco longo é da Sentaler, uma grife de luxo especialiazada nas peças e baseada no Canadá. Meghan finalizou o visual com os escarpins de salto alto, tão vermelhos quanto o casaco.

Por último, foco na bolsinha de couro marrom – um possível hit, já que tudo que a Duquesa usa acaba esgotando nas prateleiras -, que atende por Nina Bag e é obra da designer de acessórios Gabriela Hearst.