Estes são os tênis mais queridos ao redor do mundo

Todo mundo tem um tênis queridinho – e também aquele que tá na wishlist, mas nunca compramos. O Forward2me, um site de compras, decidiu mapear qual o modelo preferido das mulheres em cada país e o resultado é surpreendente.

As garotas do Japão e do México podem estar bem distantes, mas dividem a preferência pelo Vans Old Skool, por exemplo. Já as minas de Bangladesh, do Chile e do Congo amam o Adidas Superstar.

O levantamento foi feito com base nas buscas mensais de cada modelo no Google, sendo listados só os que tiveram volume relevante e match em vários países. Veja a pesquisa completa aqui.

Confira alguns dos modelos de tênis e onde eles são amados:

Nike Air Max

: BRASIL, França, Reino Unido (e outros 7 países, nas versões 90, 95 e 97)

Adidas Superstar

: Croácia, Egito, Grécia (e outros 47 países)

Vans Old Skool

: México, Japão, Rússia (e outros 11 países)

Adidas NMD

: Argentina, Alemanha, Indonésia (e outros 13 países)

Balenciaga Triple S

: Coréia do Sul

Adidas Ultra Boost

: China, Quênia, Omã (e outros 2 países)

Air Jordan

: Mongólia, Bahamas, Ruanda (e outros 5 países, nas versões 1, 10, 11 e 13)

Qual é o seu queridinho?