Terminou, na última terça-feira (17) a New York Fashion Week: Bridal – ou seja, a Semana de Moda Noivas de Nova York, totalmente focada em mostrar as principais tendências do mercado de casamentos em matéria de vestidos de noiva.

A edição, que apresentou as coleções de primavera já para 2019, contou, entre outras trends, com muitos modelos bordados, peças clássicas, de modelagem ampla, e teve, é claro, o branco como cor predominante.

Porém, não foram os vestidos tradicionais que mais chamaram atenção por lá, não. Quem roubou mesmo a cena durante o evento foi a coleção da estilista Vera Wang – uma das mais requisitadas e respeitadas designers no setor de moda noivas – responsável por criar uma série de modelos inteira coloridos, cheios de detalhes, que mais parecem obras de arte prontas para vestir.

Os vestidos, de comprimento extra longo, têm o tule como tecido base e chegam em uma cartela de cores que lembra o arco-íris: usando tons de nude, roxo, rosa-blush, vermelho, amarelo e lavanda como destaque. Alguns deles, ainda, são enfeitados com flores de diferentes materiais, feitas artesanalmente, enquanto outros levam laços como adorno.

As saias volumosas e os decotes estruturados também merecem sua atenção, mas não tanto quanto os modelos em rosinha e vermelho vivo – um verdadeiro sonho de princesa!

Confira todos os vestidos:

Nastasiya:

Anna:

Vera:

Tatiana:

Anastasia:

Pavlova:

Zoya:

Alexandria:

Yulia (esquerda) e Oksana (direita):

Verushka:

Já pode desejar todos?