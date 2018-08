Enquanto grande parte da população não dá a mínima para a quantidade de lixo que produz e despeja por aí (e para o quanto isso é prejudicial para o meio ambiente), na moda festa existe gente criativa reaproveitando materiais para desenvolver peças bem interessantes (ainda bem!). É o caso do estilista brasileiro Edson Eddel, que lançou uma coleção inteira de vestidos de noiva feitos com diferentes tipos de plásticos reciclados.

Para o estilista, essa mistura de materiais é tendência internacional e, em suas criações, características bem particulares do plástico, como textura, maleabilidade e transparência foram exploradas a seu favor.

No total, três tipos de plástico foram usados para construir os looks: o transparente, que resultou em vestidos mais leves e clássicos, o preto, que garantiu uma pegada mais dramática aos modelos e, por fim, o verde (no clique abaixo), usado como parte de uma saia de um dos vestidos mais diferentões, que tem cauda bordada medindo aproximadamente quatro metros de comprimento.

–

Para complementar os modelos, que não deixam nada a desejar em comparação a um vestido de noiva “tradicional”, Edson uniu o plástico a outros materiais e tecidos mais finos, como crepe de seda e cristais Swarovski. Alguns dos modelitos contam, também, com bordados manuais e aplicação de pedraria e strass.

Confira mais fotos da coleção:

–

–

–

–

–

As peças já estão à venda e têm valores que variam entre 18 e 60 mil reais.