Estou com medo das lentes da Lupita Nyong’o, mas quero esse macacão pink

Lupita Nyong’o está mesmo empenhada em nos assustar com tanta fabulosidade. Promovendo o filme de terror “Nós”, que estreia mundialmente nesta semana, a atriz foi uma das convidadas desta segunda-feira (18) do popular talk show norte-americano “The Late Show With Stephen Colbert”. Para a entrevista, mais um look do dia bastante casual… Quer dizer…

Leia Mais: Lupita Nyong’o levou a tendência das presilhas a outro patamar

Quebradora de regras na moda, a atriz excedeu todas as expectativas e foi responsável por mais um momento de loucurinha fashion ao escolher coordenar com o macacão pink metálico da Bande Noir (bem anos 1980, bem incrível!), lentes de contato cor de mel!

Desta forma, a produção não caiu no clichê “Barbie Malibu” – um risco por causa desse rosa todo acontecendo.

Na última aparição dela, na premiére do longa em Londres, ela já tinha dado aquela chocadinha básica, mas a cor de lente escolhida era um tanto quanto mais discreta…

E, vale dizer, que apesar de novidade no tapete vermelho, lentes de contato coloridas apareceram recentemente nas passarelas de Gucci, Balenciaga e Rick Owens. Será que vai pegar?