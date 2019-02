Famosas na Moda especial: tapete vermelho do MTV VMA 2011

1. Adele zoom_out_map 1/19 Adele



Visite o blog Famosas na Moda O que chama atenção no pretinho da grife Burberry da cantora Adele é o bordado em alto relevo na região do decote (à direita)

2. Katie Perry

Katy Perry mostra as pernas com o vestido azul clarinho do Atelier Versace. No detalhe, à direita, a sombrinha que acompanha o visual da cantora

3. Miley Cyrus

O decote nas costas (à direita) se destaca no longo cinza com estampa floral de Miley Cyrus, assinado por Roberto Cavalli

4. VMA 2011

Brilhos e preto em alta: da esquerda para a direita, os looks de Rebecca Black, Kelly Rowland (da grife Falguni & Shane) e Britney Spears (da grife Moschino)

5. Selena Gomez

Com cauda e frente curta, o vestido de Selena Gomez tem decote e transparências na região do busto, que leva apliques de renda. A peça é da grife Julien Macdonald

6. Zoe Saldana

Zoe Saldana vai de pretinho da grife Barbara Bui, mas capricha no decote com brilhos bordados para trazer glamour ao modelo

7. Demi Lovato

Muito brilho no vestido colado e bordado eleito por Demi Lovato para o evento. No detalhe, à direita, o decote profundo e ousado da peça da atriz

8. Katie Holmes

Katie Holmes brilha com o estampado de Azzedine Alaia. No detalhe, à direita, relógio e anel usados pela atriz

9. Bolsas e Sapatos

10. Britney Spears

As ankle boots peep toe deixam os dedinhos de Britney Spears à mostra

11. Jessie J

Imobilizada do pé esquerdo, Jessie J calça sapato de inspiração masculina com bordado brilhante no pé direito

12. Katie Holmes

Botas curtas com cadarço foram a aposta de Katie Holmes

13. Mika Newton

Brilhos e tachas metálicas no meia-pata da cantora Mika Newton

14. Selena Gomez

Selena Gomez investe no dourado para o sapato (à esquerda) e para os detalhes da sua bolsa-carteira durinha

15. Demi Lovato

Efeito metalizado com pedrarias roxas chamam atenção no sapato de Demi Lovato

16. Miley Cyrous e Selena Gomez

Os brincos de Miley Cyrus (à esquerda) e Selena Gomez (à direita)

17. Victoria Justice e Kelly Rowland

Dourado aparece também nas bolsas-carteira de Victoria Justice (à esquerda) e Kelly Rowland (à direita)

18. Victoria Justice

Correntes cobrem o peito do pé de Victoria Justice