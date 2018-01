Carnaval é festa que fica melhor quando se está acompanhada, e se o destino forem os blocos de rua ou os bailes de clubes, bolar fantasias de grupo é uma diversão a mais. Selecionamos 15 inspirações para você e sua turma usarem. Escolham as que tiverem mais a ver com suas personalidades coletivas e arrasem!

Alice no País das Maravilhas

Além da própria Alice, vocês podem ir de Coelho Branco, Chapeleiro Louco, Gato de Cheshire. Se a turma for maior, dá para acrescentar a Rainha de Copas, o Rei de Copas, o Valete de Copas e muitos outros personagens.

Na versão girl power. Who you gonna call?

Cartas do baralho

Hiper simples de fazer: vocês só precisarão de blusinhas brancas, tinta preta e vermelha para pintar os números e naipes (paus e espadas são pretos, copas e ouros são vermelhos) e saias pretas para completar o look.

Dominó

Um vestidinho preto para cada uma e bastante adesivo branco para aplicar os valores de cada peça. Está pronta a fantasia da sua galera.

Estações do ano

Primavera, verão, outono e inverno.

Filtros do Snapchat

Orelhinhas, borboletas, corações, flocos de neve e efeitos mil são colados em uma tiara, a camiseta preta ganha o fantasminha do ícone do Snapchat e vocês já podem ir pular o Carnaval.

Frutas

Cada uma escolhe a sua favorita. Quanto mais colorida, melhor!

Kiss

Roupa inteira preta e maquiagens iguais às dos integrantes da banda. Fácil, né? Aqui vocês aprendem a fazer os quatro looks:

Minions

Caso a turma seja bem grande, alguns podem ir de Gru, Margô, Edith e Agnes.

Além do look bacana, o legal desta fantasia de grupo é que as roupas são super confortáveis e vocês poderão pular à vontade com elas.

Patricinhas de Beverly Hills

Daione, Cher e Tai.

Power Rangers

Bodies personalizados, botas brancas e podem ir curtir!

Basta aplicar os logos do Instagram, Twitter, YouTube e Facebook em camisetas ou vestidinhos nas cores certas. Facílimo!

Spice Girls

E ainda dá para cantar para quem tentar chegar junto que “if you wanna be my lover, you gotta get with my friends” (em tradução livre: se você quiser algo comigo, tem que se dar bem com minhas amigas).

Turma do Scooby Doo

Velma, Salsicha, Fred e Daphne. Se vocês forem a um bloco e puderem levar seus cachorros, melhor ainda! Mas só façam isso se for totalmente seguro para os peludos, ok?