As comprometidas sabem: curtir o Carnaval ao lado do mozão ou da mozona pode ser tão legal quanto aproveitar esta farra toda solteira. Se vocês conseguirem coordenar as fantasias, então, fica mais divertido ainda!

Selecionamos 15 inspirações de fantasias de casal para o Carnaval. Caprichem nas escolhas e arrasem nos blocos, nos bailes, nos trios, na vida!

Enzo e Valentina

Não ocupam os primeiros lugares no ranking de nomes mais populares dos bebês nascidos atualmente (Enzo é o nono entre os meninos e Valentina, o segundo entre as meninas), mas certamente são os que mais chamam a atenção. E as fantasias são super simples de fazer.

Anjinha e diabinha

Cada uma de um lado da consciência.

Uma paixão nacional.

Na versão brasileira é mais gostoso.

Magali e Cebolinha

Mas se vocês preferirem a Mônica, o Cascão, a Rosinha, o Chico Bento, tudo bem também! A turma da Mônica é enorme e tem muuuitas opções.

Star Trek

Vida longa e próspera.

Super na moda e super fácil de elaborar. Sem contar que o look fica super fofo!

Ideal para o casal que sempre sabe seu caminho.

Raio e vítima do raio

Nós, brasileiros, somos criativos demais!

Nenhum marinheiro resiste ao canto da sereia.

Clássicos da nossa infância e adolescência sempre caem bem no Carnaval.

Lembrem-se de fazer a pose do emoji em todas as fotos!

Popeye e Olívia Palito

As roupas para o nosso Carnaval no verão são bem mais confortáveis que as do desenho.

Fruta e fazendeiro

Um ajuda o outro para os dois se darem bem.

Peter Pan e sombra

O legal é que dá para adaptar para qualquer outra fantasia. A parte mais tímida do casal pode ser a sombra numa boa.