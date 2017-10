A vida é cheia de surpresas, e convites de última hora para festas trazem toda uma emoção para o dia. Se a festa for de Halloween e você não tiver uma fantasia em casa (pouca gente tem, afinal), não precisa deixar de ir, não! Com uma camiseta e uma tesoura, já é possível fazer uma bela fantasia improvisada. Se tiver tinta e acessórios à mão, as possibilidades aumentam. Você pode, ainda, caprichar na maquiagem assustadora para deixar o look mais completo.

Inspire-se com estas 7 ideias de fantasias de Halloween com camiseta e faça você mesma!

Rosto de esqueleto 1

Corte os olhos, o nariz e os dentes do esqueleto, arremate com franjinhas na barra, coloque a “nova” peça por cima de uma roupa preta e pronto! Está fantasiada para a festa de Halloween!

Rosto de esqueleto 2

Você pode fazer o efeito contrário: cortar uma camisetinha preta com as partes do rosto de um esqueleto e vesti-la sobre uma roupa clara. O look fica até um pouco mais dark, a cara do Halloween.

Corpo de esqueleto

Se você quiser ser mais ~realista~ e fazer as costelas do esqueleto na camiseta, esta é a sua inspiração ideal. Em menos de dez minutos sua fantasia de Halloween está pronta para ser usada.

Teia de aranha

Se esqueletos não fizerem sua cabeça, uma ótima ideia é cortar uma enorme teia de aranha na camiseta e transformá-la em sua fantasia de Halloween.

Jack O’Lantern

Aqui você precisará de uma camiseta cor de laranja e algo preto (tinta ou caneta) para pintar os olhos, o nariz e a boca do Jack O’Lantern – a tradicional lanterna de abóbora do Halloween.

Pirata

#HalloweenCostume inspo for this weekend!!!! ARRRGHHH you ready?! 👻 Full tutorial on the site! A post shared by Knoxville Weekend (@knoxvilleweekend) on Oct 24, 2017 at 10:45am PDT

Com uma camiseta larga branca, um cadarço preto e uma tesoura, você pode se fantasiar de pirata neste Halloween. Um lenço na cintura, uma bandana na cabeça e um tapa-olho completam o visual.

“Está tudo bem”

Pegue uma camiseta branca, manche-a com tinta vermelha (como se fosse sangue) e escreva uma frase positiva nela. A da foto traz “I’m fine” = “Estou bem”. Em português, nossas sugestões são “Está tudo bem” ou “Foi só um arranhão”. Halloween tétrico com humor.