Para celebrar o Halloween, você pode apostar em uma maquiagem poderosa ou escolher também uma fantasia incrível. Se você não abre mão de usar um modelito especial no Dia das Bruxas, é possível criar figurinos com o que já existe em casa, como aquele vestido preto curinga, ou até mesmo combinar o look com a turma toda para que a festa fique ainda mais divertida.

Confira sugestões de fantasias em grupo e prepare-se para curtir o Dia das Bruxas com seu squad!

1. 101 Dálmatas

Quem disse que Cruella de Vil e as dálmatas não podem se divertir juntas?

2. Abracadabra

Se você curte filmes de Dia das Bruxas mas tem medo de longas de terror, Sarah, Winnie e Mary podem oferecer fantasias perfeitas para o seu Halloween.

3. Aliens

Se o grupo todo topar o modelito de “Toy Story”, a celebração vai ser coisa de outro mundo, hein?

4. Caça-Fantasmas

Aproveite que os fantasmas estarão por aí e reúna as amigas para capturá-los.

5. Kiss

Que tal deixar a ocasião mais animada com uma girl band cheia de atitude?

6. Meninas Malvadas

Escolha sua peça cor-de-rosa favorita e tente escapar de Regina George nesse Halloween.

7. Minions

Essa deve ser a festa mais adorada pelos ~nossos malvados favoritos~, não é mesmo?

8. Monstros S.A.

Os monstros vão adorar curtir o Dia das Bruxas com o restante da turma.

9. O Iluminado

Se é para aterrorizar, as gêmeas que assombram o hotel de “O Iluminado” são a escolha ideal!

10. Pretty Little Liars

Com looks pretos e pás, essa é a oportunidade perfeita para juntar a sua girl gang e celebrar uma das melhores séries do ano.

11. Scooby Doo

Que tal reunir essa turma que adora investigar mistérios de um jeitinho bem atrapalhado?

12. Starbucks

Para incrementar a caracterização, apostar no frappuccino especial de Halloween também é uma ótima opção. Vai ser sucesso!

13. Stranger Things

Depois de maratonar os episódios da segunda temporada de “Stranger Things”, inspiração não vai faltar para compor os visuais.

Quais dessas fantasias vocês vão usar? Contem pra gente!