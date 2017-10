O Halloween está chegando e você ainda não escolheu a fantasia perfeita para celebrar a ocasião? Não se preocupe! Usando o que você tem em casa, como aquele vestido preto curinga, é possível montar looks bem criativos.

Confira algumas sugestões de fantasias inspiradas em personagens marcantes e figuras icônicas para fazer com o seu ~pretinho básico~ e prepare-se para curtir esse Dia das Bruxas!

1. Bonequinha de Luxo

Para se sentir a própria Holly Golightly, aposte em luvas, colar de pérolas, tiara e óculos de sol. Um clássico!

2. Batgirl

Se quiser elaborar uma fantasia sem gastar muito tempo ou dinheiro, recorte as asas de morcego em tecido e use uma tiara de orelhinhas.

3. Bruxa

Não pode faltar bruxa no Halloween, não é mesmo? Além do vestido preto, você precisa de um chapéu pontudo e de uma meia-calça para compor o visual.

4. Cisne Negro

Com uma coroa e uma maquiagem caprichada, você está pronta para celebrar o Dia das Bruxas por aí.

5. Cruella de Vil

Luvas, casaco e peruca são fundamentais para essa vilã. Só não pode maltratar cachorrinhos, combinado?

6. Esqueleto

Customizar o vestido é uma opção para quem quer mostrar o esqueleto.

Outra possibilidade é investir em uma maquiagem poderosa e não alterar a peça de roupa.

7. Malévola

Que tal apostar em uma vilã mais moderninha? Com capa, chifres e cajado, Malévola vai ficar furiosa se não for convidada para a festa.

8. Mortícia Addams

Vestido longo e fios escuros são o combo ideal para homenagear a matriarca dos Addams.

9. Úrsula

Com o modelito preto e alguns tentáculos, Ursula vai adorar sair do fundo do mar para a ocasião. Só não se esqueça do colar de concha para que ela roube a voz de Ariel quando encontrá-la!

10. Vampira

Uma capa ou máscara podem complementar a fantasia, mas os dentes afiados e o sangue na boca não podem faltar.

11. Wandinha Addams

Escolha camisa social e meia-calça para finalizar o visual de Wandinha. Ah, as trancinhas são essenciais, viu?

Já decidiu qual dessas fantasias você vai usar? Conta pra gente!