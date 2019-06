Fãs de Frida Kahlo vão surtar com a nova coleção de tênis da Vans

Quem admira a arte e a trajetória da artista mexicana Frida Kahlo tem bons motivos para prestar atenção nos próximos lançamentos da Vault by Vans, coleção especial dentro da própria marca responsável por lançar versões de tênis originais Vans com inspiração focada na moda de rua, na arte e na música.

A novidade da vez, divulgada pela marca na última terça (25), são três modelos inéditos de tênis que estampam obras de arte feitas por Frida. O Slip-On, por exemplo, traz a pintura ‘Autorretrato com Colar de Espinhos e Beija-flor’, originalmente criada em 1940 e atualmente exposta na cidade de Austin, no Texas.

Preço sugerido: R$ 449,99

Já o modelo Sk8-Hi, campeão de vendas da Vans, chega em verde e conta com uma estampa lateral da tela ‘As Duas Fridas’, localizada no Museo de Arte Moderno de México, na Cidade do México, e datada de 1939.

Preço sugerido: R$ 549,99

Para terminar, o Vans Authentic passa longe dos autorretratos e fica com a estampa de melancias inspirada na pintura ‘Natureza Morta: viva a vida’, criada pela artista em 1954 e presente no Museu Frida Kahlo, também localizado na Cidade do México.

Preço sugerido: R$ 449,99

O preços oficiais dos tênis ainda não foram divulgados pela Vans, mas sabe-se que os calçados já chegaram globalmente – inclusive aqui no Brasil – no último sábado, 29 de junho. Como a distribuição dos produtos Vault by Vans é exclusiva e limitada, por aqui você pode encontrar os modelos nas lojas revendedoras YourID, Ambiente Skateshop e Maze. Corre!