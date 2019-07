Fãs de ‘Stranger Things’ vão amar este tênis cheio de mensagens secretas

Em junho passado a Nike anunciou o lançamento de uma linha de tênis, peças de vestuário e acessórios, como bonés, todinha inspirada no universo de “Stranger Things” (corre, pois alguns itens vieram para o Brasil e ainda estão à venda no site da marca) e, diante do sucesso da coleção, decidiu criar mais um modelo exclusivo.

Em parceria com a BAIT Inc., focada em moda de rua, os tênis são uma versão bem ~ misteriosa do modelo clássico High Air Tailwind 79, e foram desenvolvidos especialmente para a San Diego Comic-Con, que rolou entre os dias 18 e 21 de julho deste ano.

O mais legal, inclusive, não é o design do calçado, mas sim as mensagens secretas sobre a terceira parte da série que estão dentro dele.

Primeiro, ao remover as palmilhas dos tênis, você se depara com uma mensagem em russo no pé esquerdo, e a mesma frase em inglês, no pé direito. Os escritos em questão correspondem ao código russo que Robin (Maya Hawke) desvenda logo nos primeiros capítulos dessa fase:

“A semana é longa. O gato prateado se alimenta quando o azul e amarelo se encontram no oeste. Uma viagem para a China parece legal, se você pisar com cautela”, lembra disso?

Nas próprias palmilhas, por sua vez, que são diferentes entre si, vemos uma série de anotações, desenhos e contas matemáticas em vermelho, entre elas a frase “Suzy, do you copy?” (algo como “Suzy, você está me ouvindo?”, em tradução livre), que para quem viu a série sabe que só poderiam pertencer ao Dustin (Gaten Matarazzo).

Para encerrar, ao queimar, com auxílio de um isqueiro, a parte traseira dos sneakers, o icônico logo preto e vermelho da série, antes coberto por tecido, fica à mostra :

