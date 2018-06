Fátima Bernardes arrasa com vestido moderninho e a cara do inverno

Sair do jornalismo fez um bem danado para Fátima Bernardes. Se antes terninhos sérios eram as estrelas do guarda-roupa dela, hoje a apresentadora se permite ousar e peças justas, estampadas e sempre com toques fashionistas fazem parte do estilo pessoal dela.

No “Encontro”, programa dela na Globo, da última terça-feira (05), por exemplo, ela apareceu com mais uma dessas apostas com um apelo mais moderninho e fora da caixinha. O vestido em tecido canelado e comprimento médio, o favorito da artista, aparentemente, era só mais um ~vestidinho preto~, mas são os detalhes que fazem dele especial.

Perfeitamente ajustado ao corpo e com gola alta (rolê), tendência quente neste outono brasileiro, o lookinho ainda contava com recortes estratégicos na manga, aquela bossa a mais que deixa tudo interessante e inspirador.

Continue assim, Fatinha.