Fátima Bernardes arrasa em look branco chiquíssimo na formatura do cunhado

Uau! Fátima Bernardes consegue sempre se superar quando o assunto é look do dia. Então, nenhuma surpresa de que ela tenha simplesmente arrasado no último sábado durante a formatura em medicina de Ricardo Melo, irmão do namorado dela e deputado federal eleito eleito (PDT- Pernambuco) Túlio Gadêlha.

Para o evento, que aconteceu no último sábado (22), em Campina Grande, na Paraíba, a apresentadora do “Encontro” escolheu um look, no mínimo, chiquíssimo.

Discreto, mas impactante, o vestido era todo finalizado em renda e tinha um tom de branco um tanto vintage – a modelagem quase sereia também deixava uma impressão oitentista muito forte.

Esperta, ela finalizou a produção com acessórios metalizados para não deixar o visual muito “noiva”. Cabelos levemente ondulados, do jeito que ela adora, e make com detalhes prateados e até mesmo um pouco de glitter – tendência real oficial do último ano – complementaram o look.