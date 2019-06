Fátima Bernardes com vestido de renda transparente é meu espírito animal

Apesar de continuar fiel aos vestidos de comprimento mídi e acinturados, algo mudou no estilo apresentado por Fátima Bernardes diariamente no programa “Encontro”, da TV Globo. A apresentadora está mais ousada do que nunca, apostando em novas texturas, cores, recortes e, vez ou outra, até arriscando outras modelagens. Uma prova? O look usado por ela na última sexta-feira (7).

Antes de mais nada, verdade seja dita: o vestido usado por ela foi o mais votado entre três opções pelo público. De qualquer forma, foi uma escolha da apresentadora e da equipe de figurino dela colocá-lo em votação e um claro sinal de que eles estão dispostos a ousar mais nas produções do dia a dia.

A peça em questão, da coleção de inverno 2019 da marca mineira Lore, era um desses vestidos rendados e transparentes – similar a um Dior usado por Shailene Woodley recentemente – com o forro composto por top + saia.

Embora não seja o design mais inovador do mundo, já que é uma aposta recorrente nos tapetes vermelhos mundo afora, é uma bela novidade no guarda-roupa da jornalista.

A gente <3.