Fátima arrasou demais no look do dia com sandália “diferentona”

O Encontro, programa da Fátima Bernardes na Globo, sempre traz vários temas relevantes para a pauta do dia. Nesta quinta-feira (28), por exemplo, girou em torno da “polêmica” envolvendo “Vai Malandra”, o último clipe da cantora Anitta, que mostra abertamente suas celulites.

E, entre uma conversa afiada aqui e uma desafinada no karaokê ali, sobra tempo para a apresentadora sempre surgir com looks incrivelmente inspiradores. Não à toa, os itens desfilados por ela sempre aparecem entre os produtos mais pedidos na Central de Atendimento ao Telespectador da emissora.

A produção de hoje, um vestido preto acinturado e arrematado com um colar em tom azul turquesa, ainda tinha uma surpresa: Fátima escolheu usar uma sandália tricolor, tendência forte no street style e nos editoriais de moda mundo afora, mas que apareceu de forma tímida por aqui, no Brasil.

E, para quem duvida de que a escolha tenha ficado incrível, a apresentadora optou por cores superdiscretas e complementares, o azul, o amarelo e o rosa. O resultado é uma referência muito boa para quem ainda não decidiu o look do Ano Novo.

Para quem ficou interessada nos créditos do look, a gente, aqui do MdeMulher, entrou em contato com a Globo e eles ficaram de, em breve, repassar essa valiosa informação.