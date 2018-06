Fátima Bernardes arrasa com vestido sexy e fashionista no “Encontro”

O programa “Encontro” tem uma tradição curiosa: todas as sextas-feiras, o look usado por Fátima Bernardes é escolhido pelo público. Sim, por meio de uma votação no site oficial da atração, o telespectador pode “brincar de boneca” e, entre três opções, decidir o que a apresentadora vai vestir.

Leia Mais: Fátima Bernardes repete sandália linda e “diferentona” no “Encontro”

E a voz do povo é a voz de Deus! O eleito de hoje (29) foi um vestido preto especialmente matador, só é possível defini-lo de uma forma: Sexy! Sexy! Sexy!

A peça, com comprimento abaixo dos joelhos, o preferido da apresentadora, caiu como uma luva no corpo de Fatinha e os detalhes em couro davam o toque fashionista para a produção.

–

Em movimento:

Para coordenar, a jornalista surgiu com sandália de tiras em tom de vermelho.

Sextou!