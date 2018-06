Fátima Bernardes repete sandália linda e “diferentona” no “Encontro”

Uma das maiores lições de estilo que existem é muito simples: trabalhar com o que funciona para você. Claro, é sempre bom ousar, mas, com o tempo, a gente acaba por descobrir qual proporção fica legal no nosso corpo, qual cor valoriza a gente, qual peça sempre vai receber um elogio da nossa colega de trabalho ou amiga de faculdade… Há tantos anos na TV e com acesso irrestrito a peças de diversas marcas, Fátima Bernardes, provavelmente, conhece esse ensinamento.

Tanto que, seis meses após aparecer no “Encontro” com uma belíssima sandália tricolor, ela resolveu, na última quinta-feira (14), aparecer novamente com o modelo “diferentão”, tendência no street style e nos editoriais de moda.

Com salto baixo e tiras nos tons de azul, amarelo e rosa, o acessório, sem dúvida, é a estrela da produção.

Por isso, foi escolhido um vestido monocromático como complemento. A peça, inclusive, também segue à risca a cartilha fashion da apresentadora: comprimento abaixo dos joelhos, torso rente ao corpo e com um leve recorte, para dar aquela modernizada.

Abaixo, confira o look usado pela apresentadora em dezembro do ano passado:

O que é bonito a gente precisa mesmo repetir.