Fátima Bernardes usa três “looks gêmeos” na mesma semana e impressiona

Fátima Bernardes está na melhor fase da vida dela – pessoal e profissional – e esse espírito é refletido no guarda-roupa dela. Presente na vida pública há anos, ela nunca esteve tão soltinha, moderna e apostando em produções nunca antes imaginadas para uma jornalista do primeiro escalão da TV Globo.

A apresentadora transformou o “Encontro” em uma passarela para looks do dia inteligentes e inspiradores e sempre fieis ao estilo pessoal dela.

Fatinha adora shapes rentes ao corpo e um bom comprimento mídi, então, capricha em outros detalhes para deixar as produções sempre frescas e interessantes. Semana passada, por exemplo, durante o programa, ela usou três looks com a mesma ideia (justos, médios e na mesma cor) e completamente diferentes entre si.

Na terça-feira (10), o tamanho médio estava lá, mas a novidade ficou por conta dos recortes. Mais fashionista? Impossível.

Já na quinta-feira (12), foi a vez de desfilar uma estampa diferentona que mesclava flores e listras verticais. Tinha tudo para dar errado, mas ficou incrível.

E, para fechar uma semana vitoriosa em termos fashion, na sexta-feira (13), ela surgiu com mais um vestido cinza, justo e médio, porém, desta vez, com motivos esportivos que fizeram toda a diferença.

Porque não se mexe em time que está ganhando.