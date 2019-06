Fátima Bernardes usa vestido com estampa xadrez tendência no ‘Encontro’

Não é de hoje que Fátima Bernardes usa seu espaço no programa ‘Encontro’ para, além de se mostrar mais descontraída em comparação aos anos de ‘Jornal Nacional’, também desfilar uma série de looks elegantes que, vira e mexe, trazem tendências quentes da estação. Na manhã desta terça (4), foi bem assim.

Para o programa, que recebeu as atrizes Débora Lamm e Marcela Siqueira, além da cantora Elba Ramalho, Fatinha escolheu um vestido xadrez em preto e branco, estampa atemporal que tem tudo para pegar forte no inverno deste ano – Amal Clooney é fã da padronagem, e também já surgiu com um visual bem inspirador.

A peça acinturada usada pela apresentadora tinha comprimento mídi, seu favorito da vida, alças em preto que combinavam com um detalhe no top e uma fenda na perna, que chamava atenção para a barra desfiada com franjas do modelito.

Para arrematar, um colar de correntes, que deu um ar mais moderninho à produção, além das sandálias peep toe vermelhas, cor que funciona super se coordenada com tons mais clássicos, como os próprios preto e branco.

Nesta edição do ‘Encontro’, Fátima usou os cabelos ondulados e soltos, e completou a beleza com um batonzão vermelho-vivo.

Bem maravilhosa como sempre!