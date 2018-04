Fernanda Vasconcellos arrasou com sutiã à mostra no tapete vermelho

A gente gosta mesmo quando as famosas capricham no look! Fernanda Vasconcellos, por exemplo, é uma das que nunca decepcionam e, para a pré-estreia da segunda temporada de “3%”, ontem (25), em São Paulo, ela mostrou como se faz!

A atriz, uma das estrelas da série da Netflix, apostou em três tendências fortes da temporada: o rosa, o escarpim branco, queridinho das celebs e blogueiras e, claro, o sutiã à mostra, que já há algum tempo tem aparecido cada vez mais nos tapetes vermelhos.

–

Com styling do Bruno Pimentel, o lookinho é todo da coleção de inverno 2018 do estilista Reinaldo Lourenço – que ele desfilou no final do ano passado no São Paulo Fashion Week. Destaque para a jaqueta oversized

Para a beleza, assinada por Carla Biriba, pele natural e muuuito iluminada e batonzão rosa para combinar com a produção de moda. Os cabelos com aparência molhada, outra trend forte, finalizam o pacote esperto da Fê. A gente <3.