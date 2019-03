Fiever lança coleção fofíssima de tênis e bolsas inspirados em ‘Dumbo’

2019 é O ano oficial dos remakes e versões atualizadas de clássicos da Disney retornarem às telonas. E a primeira estreia significativa do calendário fica por conta do live-action de “Dumbo”, que passa a ser exibido nos cinemas brasileiros a partir de quinta-feira (28).

Leia Mais: Os 32 filmes mais esperados de 2019

Lojas de moda, nacionais e internacionais, também aproveitaram o hype em torno do elefantinho para lançar coleções fofíssimas inspiradas no filme.

A Fiever, marca descolada de sapatos e acessórios que integra o Grupo Arezzo, criou uma das linhas mais legais de bolsas e calçados que vimos por aí, com peças 100% trabalhadas na temática circense e nostálgica.

A collab, que traz três modelos diferentes de bolsas, além de opções de tênis esportivos e mais casuais, com solado plataforma, é exclusiva e tem como principal referência a estética do longa, criada pelo diretor Tim Burton.

Pense em pôsteres do filme com cara retrô, estampando as bolsinhas, lettering e aplicações nos calçados e tons que envolvem vermelho, branco, azul-marinho e preto – sem falar nos metalizados, como prata e dourado, que também entram na paleta.

Os calçados estão disponíveis em numerações que vão do 33 ao 39. Já os preços começam nos R$ 168 (bolsas tipo clutch) e vão até R$ 468 (Tênis Bold).

Todos os produtos poderão ser encontrados nas lojas físicas Fiever do Brasil inteiro e no e-commerce da marca, a partir dessa quinta-feira (28).

Veja a coleção completa:

zoom_out_map 1 /13 (Fiever/Divulgação) Clutch Dumbo Branca, R$ 168

zoom_out_map 2 /13 (Fiever/Divulgação) Tênis California Let's Fly Branco, R$ 398

zoom_out_map 3 /13 (Fiever/Divulgação) Crossbody Lake Dumbo Branca, R$ 298

zoom_out_map 4 /13 (Fiever/Divulgação) Tênis California Flying Branco, R$ 458

zoom_out_map 5 /13 (Fiever/Divulgação) Tênis Bold Stars Azul, R$ 468

zoom_out_map 6 /13 (Fiever/Divulgação) Tênis Bold Stars Azul, R$ 468

zoom_out_map 7 /13 (Fiever/Divulgação) Tênis Five Dreaming Azul, R$ 428

zoom_out_map 8 /13 (Fiever/Divulgação) Clutch Dumbo Preta, R$ 168

zoom_out_map 9 /13 (Fiever/Divulgação) Tênis California Let's Fly Azul, R$ 398

zoom_out_map 10 /13 (Fiever/Divulgação) Tênis California Flying Azul, R$ 458

zoom_out_map 11 /13 (Fiever/Divulgação) Tênis Bold Stars Branco, R$ 468

zoom_out_map 12 /13 (Fiever/Divulgação) Tênis Bold Stars Branco, R$ 468

zoom_out_map 13/13 (Fiever/Divulgação) Crossbody Lake Dumbo Preta, R$ 298

Status: morrendo de amores!