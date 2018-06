Atire a primeira pedra quem nunca combinou com a melhor amiga de sair com looks “combinandinhos”! Pois foi exatamente isso o que as bffs Fiorella Mattheis e Sophie Charlotte fizeram na pré-estreia da comédia romântica “Talvez uma História de Amor”, na última quarta-feira (06), no Rio de Janeiro. E estavam um arraso!

Porém, em vez de se jogarem em produções idênticas, as atrizes optaram por trabalhar nas mesmas peças básicas chave e em uma cartela de cores complementar.

Fiorella seguiu um caminho mais “rocker” e montou um lookinho composto por camiseta branca, jeans skinny, botas e jaqueta de couro perfecto usada nos ombros, truque esperto de styling para deixar tudo mais fashionista.

Já Sophie, mais conservadora em termos de estilo, preferiu a blusa do momento, com a gola rolê, arrematada com uma jaqueta branca e o denim justinho preto. Antenadas, ambas usaram o cabelo com finalização molhada.

Amigas & fashionistas.