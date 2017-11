Olha só! Fiorella Mattheis se casou em 2013 com o ex-judoca Flávio Canto. O vestido de noiva, desenvolvido pela marca brasileira Martu, foi desenhado no estilo sereia e era todo feito em tule bordado com renda e miçangas. Lindo, lindo.

Confira:

O casamento terminou, a vida seguiu, porém, a peça, sem dúvida, muito especial, permaneceu. E, dois anos após o término do relacionamento, a atriz resolveu tomar uma atitude atípica e maravilhosa: ela colocou o vestido à venda na internet. Para uma nova noivinha ou para qualquer outra pessoa que queira dar outra vida para a peça.

Na lojinha do Enjoei dela, site especialista em mediar o comércio de itens de segunda mão, é possível comprar o vestido por cerca de 14 mil reais. Sim, o preço é bastante salgado, e, bem, se trata de uma peça muito delicada e provavelmente com um grande valor emocional.

De qualquer forma, a atriz está disponibilizando diversas outras peças do guarda-roupa dela por valores, digamos, muito mais amigos. É possível, por exemplo, levar para casa um vestido de veludo por 40 reais.

