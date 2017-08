Fluvia Lacerda desfila de maiô e arrasa na São Paulo Fashion Week

Fluvia Lacerda, a maior top plus size do Brasil, foi o destaque do desfile de Ronaldo Fraga nesta quarta-feira (30), na São Paulo Fashion Week. A coleção do estilista é inspirada nas roupas de banho dos anos 1920 e Fluvia usou um maiô daqueles que parecem mini-vestidinhos.

Como sempre, ela não teve medo de mostrar que o tal “corpo de verão” também pode ser um corpo com curvas e celulite.

O desfile rolou ao ar livre, no Parque do Ibirapuera, e foi todo focado na beleza plural. Ronaldo levou à passarela homens e mulheres de diversas idades e tamanhos e também pessoas amputadas. A Miss Brasil 2016, Raissa Santana, também desfilou para a grife.