Gal Gadot prova que é muito chique vestir um terninho em eventos de gala

Rolou, na noite do último domingo (25), em Londres, a première da animação da Disney “WiFi Ralph – Quebrando a Internet“, que estreou na semana passada nos cinemas internacionais e dá sequência ao desenho “Detona Ralph” (2012).

É claro que Gal Gadot, que participa do longa emprestando sua voz à personagem Shank, marcou presença no evento – e surgiu elegante como de costume ao reunir duas tendências da temporada – os monocromáticos e o uso do terninho – no mesmo visual.

O look, montado por Elizabeth Stewart, stylist da atriz, era um conjuntinho bordô em alfaiataria, formado por um blazer com ombros estruturados e calças tipo pantalona, ambas as peças assinadas pela maison francesa Mugler.

Gal combinou a produção com botinhas pretas de bico fino, e manteve a linha discreta em relação aos acessórios, usando apenas brincos delicados e um anel tipo solitário.

–

Para a beleza, que ficou aos cuidados da maquiadora Sarah Brock e da cabeleireira Daya Ruci, maquiagem naturalzinha com batom rosado + cabelo com ondas soltas foram os eleitos.

“WiFi Ralph – Quebrando a Internet”, tem estreia no Brasil prevista para 03 de janeiro.