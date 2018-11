Garota questiona jogador sobre a falta de tênis de basquete para meninas

Riley Morrison é uma garotinha americana de nove anos que tem como uma de suas principais atividades jogar basquete. Porém, como seu próprio pai, Chris Morrison, mostrou no Instagram há alguns dias, a indústria de calçados parece ainda não estar tão preparada assim para atender as necessidades de meninas que praticam esportes.

Chris publicou uma carta escrita pela filha (e incentivada por ele), na qual ela questiona o jogador Wardell Stephen Curry II, que compete pelo Golden State Warriors na NBA, a liga de basquete americana, sobre a falta de tamanhos menores em sua coleção de tênis de basquete, lançados no infantil e adulto (para homens, apenas).

O modelo em questão é o Curry 5s, parceria do jogador com a Under Armour, marca especializada em artigos esportivos. Riley, que joga basquete desde os quatro anos e torce para o Warriors, diz, na carta, que entrou no site da loja com seu pai para comprar os tênis para sua nova temporada como atleta, que se inicia no ano que vem, mas se sentiu frustrada ao ver que não existiam opções para ela, ainda mais pelo fato do jogador ser pai de duas garotas e sempre apoiar o esporte feminino.

“Prezado Stephen Curry,

Meu nome é Riley (igual ao de sua filha =) ), tenho 9 anos de idade e sou de Napa, na Califórnia. Sou uma grande fã sua. Eu adoro ir aos jogos dos Warriors com meu pai, e pedi para ele me comprar o novo Curry 5s, porque eu estou iniciando uma nova temporada no basquete. Meu pai e eu entramos no site da Under Armour e ficamos frustrados ao perceber que não existem modelos Curry 5s à venda na seção para garotas. Por outro lado, eles vendem os tênis para meninos, até mesmo para customização. Eu sei que você apoia atletas mulheres porque você tem duas filhas e já apresentou um jogo de basquete apenas com times femininos. Espero que você possa trabalhar junto com a Under Armour para que vocês mudem isso, porque garotas também querem arrasar com o Curry 5.

Atenciosamente,

Riley Morrison”, escreveu a menina, no texto abaixo, acompanhado da legenda “A carta da minha filha ao Steph Curry. Sua tentativa de fazer a diferença. Orgulhoso dela”, no qual estão tagueados tanto o jogador quanto a marca:

De acordo com a Teen Vogue, até então nem Stephen e nem a Under Armour se pronunciaram sobre o episódio.