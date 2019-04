Gigi Hadid fez a polêmica calça cargo dos anos 2000 ser legal de novo

Se tem alguém que nunca vai decepcionar no street style e trazer as tendências mais quentinhas das passarelas para o mundo real, esse alguém é a Gigi Hadid. A modelo tem um dos estilos pessoais mais interessantes do momento e sempre aparece com alguma novidade babadeira.

Este fim de semana, em NY, por exemplo, trouxe pelo menos três modinhas dos anos 2000 (ainda a década quente na moda atual) em apenas um look.

Para começar, ela resolveu usar uma calça capri cargo (duas tendências do passado em uma única peça). O modelo utilitário, onipresente e até meio odiado na década de 2000, já ensaia uma volta há um tempo, mas agora parece ser real oficial.

Outra trend quentíssima na produção da top? O tie-dye que apareceu em dose dupla: na camiseta Polo Ralph Lauren e na bolsa Prada.

Fechando o combo modernidade, tênis brancos com zíper e choker no pescoço, acessório usado à exaustão mas que ganha nova força com as pérolas.