Barbie fashionista! Gigi Hadid, ao lado da irmã, Bella, é a modelo com os looks fora da passarela mais interessantes dessa geração. Para o bem – e, às vezes, para o mal, ela sempre apresenta produções ousadas, inteligentes e, principalmente, facilmente aplicáveis em pessoas “do mundo real”.

Na última terça-feira (19), por exemplo, ao sair do apartamento dela, em Nova York, surgiu com mais uma produção fofa e extremamente “vida real”. Ok, a blusa de moletom com estampa de coração do Prabal Gurung não é exatamente uma peça que se pode chamar “vida real”, porque, né, custa quase 3 mil reais, mas, certamente, existem “versões” mais acessíveis dessa roupinha.

O restante do look também não decepcionava! Como sempre, escolheu um jeans com cintura alta, o favorito da sua mãe quando mais jovem, da Re/Done, marca queridinha dela.

Nas mãos, bolsa Prada. Já nos pés, bota branca com sola-plataforma da Naked Wolf, uma grife de surf australiana especializada que, nos últimos tempos, se atualizou e virou uma das queridinhas do povo fashion.

Se a gente pudesse mudar uma única coisa no look dela, bem, a gente não mudaria nada.