Gigi Hadid revive tendência lançada em 2001 por Avril Lavigne

Ah, só quem viveu sabe! Gigi Hadid está em Paris para prestigiar – e desfilar! – alguns dos desfiles da Semana de Moda Masculina e resolveu fazer das ruas da cidade uma passarela particular. É sério, a cada novo dia, um novo look babadeiro da top model.

Leia Mais: Gigi Hadid fez a polêmica calça cargo dos anos 2000 ser legal de novo

Entre produções estilosas da Louis Vuitton, Off-White e Isabel Marant, a modelo resolveu ressuscitar uma tendência lançada por Avril Lavigne no longínquo ano de 2001.

Não, infelizmente, não estamos falando da gravata por cima da camiseta, mas do strappy bra preto (e à mostra) sob a regata branca.

O quê? Não lembra do look icônico?

Agora liga a caixinha de som:

A Avril ainda repetiu o look em “I’m With You”, outro sucesso dela presente no álbum “Let Go”.

Provando a força do look, dois anos depois foi a vez de Gwen Stefani aparecer com o combo (o sutiã era pink, no entanto) no também inesquecível video de “Hollaback Girl”.

Ai, deu uma saudade, né? Vou ali rapidinho colocar uma playlist dos anos 2000 para tocar…