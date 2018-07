Seja você uma estudante de administração ou uma celebridade internacional, você com certeza tem um jeans favorito, aquele que BFF que nunca decepciona, pelo contrário, extrai o seu melhor, mostra a melhor versão de você, não?

Para Gigi Hadid, essa calça é reta, tem lavagem vintage, acabamento quase podrinho e cintura alta. Nos últimos anos, ela praticamente virou uma embaixadora desse modelo tão rejeitado pelas brasileiras tão fãs do bom e velho skinny. A marca do coração da modelo? A Re/ Done, favorita também de celebs tipo Selena Gomez e Bella Hadid.

E para mostrar o quanto é fiel, vale até mesmo montar look para uma festa chique que rolou na semana passada, em NY! A forma que ela encontrou para deixar a produção menos casual e arrasar no lançamento de uma revista foi caprichar nos outros elementos.

Como o incrível top de flamenco dourado da Slashed by Tia e nos sapatos de camurça tangerina Jacquemus, grife do momento entre as endinheiradas. A cereja do bolo ficou por conta da “bolsa balde” da Louis Vuitton fazendo parzinho com a cor da blusa. Sério, tem como morar nesse look?

E ele foi feito com uma peça já presente no guarda-roupa dela. Porque o importante é sempre se sentir confortável. 🙂