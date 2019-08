Ai, tem dias que você só quer colocar uma camiseta oversized, um tênis básico no pé e um short confortável, por que não? Gigi Hadid, conhecida por trazer de volta diversas tendências dos anos 1990 e 2000, como as calças cargo, se superou e, agora, vai fazer todo mundo querer usar bermuda jeans cintura alta de novo.

Na última quarta-feira (14), em NY, a modelo saiu para passear com algumas amigas e deu a letra do que está rolando na moda agora: essa vontade de olhar para os básicos, de menos montação e a aposta certeira em looks mais livres, menos colados ao corpo (adeus, skinny!) e com forte influência do guarda-roupa masculino.

Se tem algo que as últimas semanas de moda provaram é que as produções “delas” estão mais utilitárias (as bermudas apareceram na Chanel, Prada, Off-White e Simone Rocha só para citar algumas marcas!), e as “deles” mais românticas e desafiadoras.

Para isso, lançou mão de uma camiseta da marca cool The Arrivals, tênis Reebok, marca da qual ela é garota-propaganda, e, claro, a tal bermudona jeans. Chega de short de ciclista!

Outro alerta de tendência? Esses colares coloridos que ela está usando!