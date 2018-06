Gigi Hadid salvou mais uma vez a moda com esse look sensacional

O CFDA Fashion Awards, que rolou na última segunda-feira (04), em NY, é o prêmio da indústria da moda mais importante dos Estados Unidos e, bem, acima de tudo, ele celebra as criações dos grandes estilistas, no caso, basicamente roupas. Por isso, é ALTAMENTE recomendado aos convidados apostar em looks, digamos, mais criativos, divertidos e ousados.

Leia Mais: Ela foi de cueca a um dos mais importantes tapetes vermelhos da moda

Como era de se esperar em um evento SEM a presença da empresária e cantora Robyn Rihanna Fenty, muita gente preferiu se jogar na segurança de uma produção basiquinha e as coisas acabaram um pouco monótonas… Porém, felizmente, neste mundo existem pessoas abençoadas pelo sobrenome Hadid e, assim como a intérprete de “Umbrella”, elas sempre estão prontas a servir loucurinhas e diversão.

Gigi Hadid, então, surgiu nessa produção Versace incrível:

–

Embora a peça, praticamente uma obra de arte para vestir, tenha o “efeito macacão”, ela é, na verdade, um top coordenado com uma legging – o que deixa tudo ainda mais impressionante. Além disso, o foco aqui foi totalmente a belíssima criação de Donatella Versace e, né, no fim das contas, o trabalho de uma top model é vender roupas e, só por essa aparição, deem logo o troféu de funcionária do mês para Gigi.

–

Escarpins em um tom de vermelho elétrico Stuart Weitzman finalizaram o lookinho.

–

Na “noite da moda”, ela foi a heroína e a salvadora.