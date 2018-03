Gio Ewbank arrasou com vestidão vermelho sexy em Miami

Uau, Giovanna Ewbank! Ainda estamos em março e já dá para cravar que a atriz usou uma dos vestidos mais sexy do ano na noite de sábado (17) em Miami, no baile da gala da Brazil Foundation.

Uma das apresentadoras da noite, ela escolheu um vestido vermelho, com rendas, transparências e uma vibe lingerie. Para arrematar, uma fenda daquelas para exibir as pernas.

O vestido é assinado pela estilista brasileira Fabiana Milazzo, uma das queridinhas das famosas em eventos de gala. A saia, volumosa e em camadas, é toda de tule e brinca com a transparência. A parte de cima é um corpete também com transparência e carinha de lingerie.

Ela arrematou o look com joias Swarowski, e a beleza foi bem pensada para valorizar o vestido: batom vermelho do mesmo tom do tecido e os cabelos presos em um rabo-de-cavalo, deixando ombros e colo livres para as joias brilharem.

Arrasou!