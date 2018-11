Giovanna Ewbank apenas arrasou com o vestido dourado mais lindo do ano

View this post on Instagram

Hoje eu sou mestre de cerimônias do @senaibrasilfashion! Esse projeto super legal que junta educação e moda!! São 12 duplas de alunos dos cursos de moda do SENAI, que produziram uma mini coleção com o tema #TodoMundoTáNaModa, com o coaching dos feras @alexandreherchcovitch @lennyni @linovillaventura e @fragaronaldo. O desfile acontece hoje e terá transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook, a partir de AGORA, VEM VER!!! assiste lá no youtube.com/c/senaibrasilfashion ou no facebook.com/senaibrasilfashion. Na passarela, modelos como @babiberger, @carolinetrentini, @celinalocks, @corvina_, @daianeconterato, @emanueladepaula, @laisribeiro, @montaleonebruno, @paola_antonini, @paulozuluoficial, @renatakuerten e @valentts. Quer saber mais sobre os cursos do SENAI? Acesse http://www.senai.br e conheça todas as opções para seu desenvolvimento estudantil e profissional. #TodoMundoTáNaModa #SenaiBrasilFashion2018 #BrasilFashion #SENAIBrasilFashion #SENAICETIQT