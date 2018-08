Giovanna Ewbank arrasa demais com look “emoji dançarina” chique

A atriz Giovanna Ewbank nunca escondeu amar a moda e, em todas as aparições públicas dela, sempre aparece arrasando em algum look inspirador e com alguma tendência do momento. Na última quinta-feira (09), em um evento da Nespresso, em São Paulo, surgiu toda trabalhada no vermelho, quase uma emoji dançarina chique.

Para a ocasião, ela escolheu um vestido, muito parecido aliás com um macacão usado recentemente por ela, com babados laterais, de comprimento médio e gola alta.

Apesar de tantos elementos em uma peça só, a escolha por uma única cor acabou por fazer o design funcionar. Se fosse um vestido estampado, por exemplo, o resultado seria bem diferente…

As sandálias Gucci glitter bee (já esgotadas!) foram uma escolha perfeita para completar a produção.