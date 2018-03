Giovanna Ewbank arrasou demais no look com bota “diferentona”

A atriz e youtuber Giovanna Ewbank é uma das celebridades queridinhas da publicidade. Ela é sempre o rosto de diversas campanhas e frequentemente é chamada para fazer presença VIP as maiores festas e eventos do Brasil. E, fã confessa de moda, ela nunca decepciona quando o assunto são suas escolhas fashionísticas.

Seja escolhendo um macacão emoji, ou se jogando no veludo, ninguém pode dizer que ela não se arrisca ou que não é inspiração. Na última terça-feira (07), por exemplo, no lançamento da coleção de uma marca de acessórios, em São Paulo, ela simplesmente se jogou e montou um look com uma bota, digamos, diferentona.

Ok, muitas vão dizer, “ai, é só uma bota vermelha”, mas não é o tipo de cor que a gente vê por aí, não é mesmo?! E a Gio faz parecer tão fácil.

E, bem, para quem está a fim de também arrasar em uma produção parecida, mas ainda não tem muita segurança, a dica é tentar coordenar com outras peças mais discretas, exatamente como a Giovanna fez.

Para deixar a bota “brilhar”, ela simplesmente escolheu um vestido preto e pronto!