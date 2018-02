Giovanna Ewbank foi a mais linda na festa de Neymar, em Paris

A Giovanna Ewbank está sempre nos surpreendendo com looks inspiradores e no festão de aniversário do Neymar, em Paris, não foi diferente. Verdade seja dita, Bruna Marquezine e Sasha Meneghel também estavam lindíssimas com seus respectivos longos pretos, mas foi o look da Gio que mais chamou a nossa atenção.

Romântica, ela usou um vestido rosa antigo, com corset bem estruturado e bordados lindíssimos. A peça é assinada pela estilista Fabiana Milazzo e faz parte da coleção “Sonhos”, que também foi usada por Mayana Neiva, na semana passada.

Para o look do aniversário de Neymar, Giovanna não economizou na cor. Usou três colares, um anel e uma pulseira com pedras verdes e azuis e apostou no vermelho para as unhas e a boca. Além disso, também usou uma clutch bordô metalizada. Maravilhosa!