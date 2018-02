Giovanna Ewbank usou o “macacão emoji” mais fofo de todos

A Giovanna Ewbank é aquele tipo de celebridade tão alto-astral, tão legal e carismática que dá até vontade de ser amiga, sabe? E, nossa, ela consegue, de um jeito só dela, claro, traduzir toda essa energia boa, essa energia positiva, nos looks escolhidos por ela para desfilar por aí.

Na última quinta-feira (1), por exemplo, a atriz desfilou uma produção que mostra perfeitamente esse estilo, uma coisa meio ~descomplicada chique~. Para um evento de café, a mãe da Titi optou por um macacão em tom vermelho elétrico da coleção resort da Lu Monteiro.

Modernosa e cheia de recortes, a peça tem uma vibe toda emoji dançarina, por causa dos babados, e é uma excelente escolha para o verão.

Para completar, ela optou por plataformas pretas e pesadonas, queridinhas do momento, e um make poderoso com foco nos lábios, também vermelhos. Ah, o batom é o “Quite The Standout”, da MAC.