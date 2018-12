Gisele monta look com body e calça ideal para as festas de fim de ano

Rolou em São Paulo, na noite de quarta-feira (19), um festão de Natal organizado pela marca de joias Vivara, que tem Marina Ruy Barbosa e Gisele Bündchen como principais rostos de suas últimas campanhas.

É claro que as duas estavam presentes no evento – Marina, com um vestidinho preto cheio de paetês, e Gisele com um look confortável, infalível e perfeito para as festas de final de ano, caso você seja do tipo que não abre mão do brilho.

Ela coordenou um body frente única de lurex com decote cavado, bem disco, com uma calça preta soltinha de malha metalizada, numa pegada meio esportiva. Ambas as peças são da Le Lis Blanc. Nos pés, sandálias de salto da Rosa Chá, e os acessórios, como esperado, eram todos da Vivara.

Gisele seguiu a linha Gisele na beleza, com maquiagem naturalzinha e as ondas de sempre nos cabelos.