Globo de Ouro: 20 vestidos inesquecíveis do tapete vermelho

O Globo de Ouro é um dos eventos mais queridos de Hollywood. Sem a seriedade e sisudez do Oscar e do Emmy, a primeira premiação do ano reúne talentos do cinema e da televisão em um clima descontraído. Bebida liberada e a plateia organizada em mesas redondas garantem o clima de festa entre famosos.

Isso faz com que as estrelas sejam um pouquinho mais ousadas na hora de escolher o look. Como não é a noite mais importante de suas vidas, mas sim uma ocasião para encontrar os amigos e se divertir, as atrizes estão menos tensas e, em geral, até mais bonitas no Globo de Ouro.

Fizemos uma seleção de 20 looks inesquecíveis das famosas no Globo de Ouro, para relembrar e esquentar os motores para a 76ª edição da premiação, que acontece no domingo, 6 de janeiro, em Los Angeles.

Jennifer Aniston em 2004

O ícone Jennifer Aniston ama um bom vestidinho preto – ela sabe que fica bem com a cor, que destaca seus cabelos dourados. No Globo de Ouro de 2004 ela optou por um Valentino vintage, com esse decote incrível!

Marilyn Monroe em 1962

Na 19ª edição da premiação, Marilyn Monroe recebeu o Henrietta Award a bordo de um vestido Norman Norell todo de paetês. Que luxo!

Beyoncé em 2007

Indicada a melhor atriz por “Dreamgirls”, Beyoncé escolheu um Elie Saab todo bordado, e ela mesma parecia o troféu da premiação. Maravilhosa!

Eva Mendes em 2009

Hoje Eva Mendes anda mais reclusa, e não tem nem acompanhado o marido Ryan Gosling nas premiações. Mas em 2009 ela vestiu esse Dior branco elegantérrimo, que destacava sua beleza natural e essas joias incríveis!

Audrey Hepburn, em 1990

A rainha da elegância Audrey Hepburn recebeu o prêmio Cecil B. DeMille, em homenagem ao conjunto da obra, em 1990. O vestido, bem minimalista e maravilhoso, era de cetim branco e só valorizou sua beleza atemporal.

Salma Hayek em 2003

Muito sexy, Salma Hayek vestiu um Narciso Rodriguez vermelho que delineava perfeitamente seu corpo.

Octavia Spencer em 2012

Octavia foi indicada – e ganhou! – o prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo filme “Histórias Cruzadas” em 2012. O vestido escolhido para subir ao palco e receber o troféu foi esse lindo Tadashi Shoji cor de lavanda, com drapeados espertos deixando o look mais acinturado.

Angelina Jolie em 2012

Esse vestido Atelier Versace que Angelina Jolie escolheu para o Globo de Ouro 2012 parece simples, mas é muito bem construído, cheio de detalhes. Drapeados, recortes e essa lapela diferente, vermelha, fazem o modelito ser muito especial.

Claudia Schiffer em 2000

Vestido vermelho é uma escolha para quem não quer passar despercebida no red carpet. A modelo Claudia Schiffer vestiu um Valentino Alta Costura que valorizou demais sua beleza.

Hilary Swank em 2000

A atriz colocou o corpo para jogo em um vestido transparente muito interessante da Versace. Por baixo, uma espécie de body, que fez com que as pernas aparecessem por inteiro.

Naomi Watts em 2015

A atriz se antecipou à tendência do amarelão e deixou para lá os comentários que dizem que a cor não fica tão bem em quem tem a pele clara. O look Gucci deixou Naomi Watts maravilhosa!

Julianne Moore em 2015

Essa rainha ruiva apostou em um look que começa como um vestido prata de paetês e termina com plumas pretas, criando um degradê perfeito!

Lupita Nyong’o em 2014

Lupita fica muito bem com cores vibrantes, e ela sabe bem disso. Então esse Ralph Lauren vermelho foi um dos grandes destaques do red carpet de 2014. Aplausos!

Lady Gaga em 2016

Pretinho básico para Lady Gaga? Nada disso. A cor pode ter sido essa, mas o modelito não era nada básico, com essa silhueta estruturada. A obra-prima é Atelier Versace.

Jennifer Lawrence em 2016

Não teve para ninguém em 2016: Jennifer Lawrence ganhou o prêmio de melhor atriz por “Joy” a bordo desse maravilhoso vestido Dior – ela era garota-propaganda da marca. Os recortes na cintura deixam o visual sexy, e o corte do vestido é pura elegância.

Sandra Oh em 2007

Este ano Sandra Oh é indicada & apresentadora da premiação, mas em 2007 ela era uma mera integrante do elenco de “Grey’s Anatomy” (saudade, Cristina Yang!). Com esse look prateado Calvin Klein ela comemorou o prêmio para “Grey’s” como melhor série dramática naquele ano.

Anne Hathaway em 2011

É Armani Privé esse vestido todo bordado de Anne Hathaway em 2011. Ela foi indicada a melhor atriz por “Amor e Outras Drogas”, mas não ganhou.

Viola Davis em 2017

Perfeição é o sobrenome de Viola Davis com esse Michael Kors de um ombro só todinho bordado com pequenos paetês. Agora volte à foto e repare no bracelete de diamantes… é uma rainha, mesmo!

Chrissy Metz em 2017

As atrizes gordas em geral tem dificuldade para encontrar estilistas dispostos a desenhar vestidos para elas nas premiações. Felizmente não foi o caso de Chrissy Metz, estrela de “This is Us”, que pôde escolher entre três diferentes modelitos em 2017. O vestido de veludo roxo que ela escolheu é assinado por Nathan Paul, um jovem estilista.

Emma Stone em 2017



“City of stars, are you shining just for me?”… Emma Stone neste ano foi indicada ao prêmio de melhor atriz por “La La Land” e ganhou! Ela escolheu um vestido estrelado, quase temático, combinando com a música-tema do filme. Quem assina o vestido é a grife Valentino.