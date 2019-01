Globo de Ouro 2019: os melhores looks das famosas no tapete vermelho

O Globo de Ouro, uma das premiações mais importantes dos Estados Unidos e que inicia a temporada 2019 do tapete vermelho, aconteceu no último domingo (06), nos Estados Unidos, e as famosas capricharam real nos looks.

Um dos red carpets mais inclusivos de todos os tempos (chega dos mesmos rostos de sempre e dos mesmos tipos de pessoas celebradas!), ele também foi um dos mais coloridos!

Leia Mais: Globo de Ouro 2019: “Green Book” e “Bohemian Rhapsody” são os destaques

Um ano após o blecaute de 2018, quando em solidariedade ao movimento “Time’s Up” todo mundo usou preto, nesta edição, as celebs só queriam saber de cor, brilho e glamour!

Hollywood está otimista de que grandes mudanças estão acontecendo – e ainda vão acontecer! – e isso se refletiu nas produções com aquele quê de festa de formatura: muito tafetá, tule, laços, volume e DRAMA!

Confira os melhores looks!