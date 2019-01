A atriz Alison Brie caprichou no look para o Globo de Ouro 2019. Indicada ao prêmio de Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical, por GLOW, da Netflix, ela pisou no tapete vermelho com um vestido feito sob medida para ela por Vera Wang.

Com um longo esvoaçante azul clarinho, a atriz parecia uma versão moderna da Cinderela. O toque de ousadia veio no top que vestia por baixo do vestido, preto e todo bordado com pedrarias brilhantes.

Lookinho de vencedora!