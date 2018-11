Ai, que mulher! Aconteceu ontem (28), na Casa Fasano, em São Paulo, o chiquíssimo V BrazilFoundation Gala São Paulo. Patrocinado pela Chanel, o evento promoveu um leilão beneficente em prol da BrazilFoundation, entidade que já distribuiu cerca de 40 milhões de dólares para 175 organizações em todo o país – só em 2018, foram arrecadados 10 milhões de reais. As famosas, obviamente, compareceram em peso no local.

Porém, todas as atenções fashion estavam voltadas para uma jornalista (e para o look dela!) em especial. Gloria Maria estava fantástica! Para festas do tipo, muitas celebridades evitam ~loucurinhas~ fashionistas e quase sempre fogem de estampas, cores fortes e qualquer peça que no dia seguinte possa “transformá-las” em memes do Twitter e Instagram. Felizmente, existem pessoas corajosas e que conseguem bancar uma produção com mais personalidade.

Destemida, Gloria não só escolheu um vestido verde em tecido brocado, uma das cores queridinhas do momento nos tapetes vermelhos internacionais, por sinal, como ainda optou por uma estampa floral vintage em um tom dourado – a clutch metálica foi uma boa escolha para completar a produção isenta de defeitos.

Um daqueles casos nos quais a ousadia compensou, estava belíssima. A lição? Não tenham medo de ousar, celebs!