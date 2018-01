Grammy 2018: Veja todos os looks das famosas no tapete vermelho

O red carpet do Grammy NUNCA nos decepciona! É ousadia que você quer, @? No mundo da música tem de sobra. No domingo, 28, o Madison Square Garden, em Nova York, estava pegando fogo.

Veja nossos looks preferidos:

1. Anna Kendrick no GRAMMY Awards zoom_out_map 1 /9 Anna Kendrick (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Anna Kendrick no GRAMMY Awards 2018

2. Sam Smith zoom_out_map 2 /9 Sam Smith (Jamie McCarth/Getty Images) Sam Smith

3. Nick Jonas no GRAMMY Awards 2018 zoom_out_map 3 /9 Nick Jonas (Jamie McCarthy/Getty Images) Nick Jonas no GRAMMY Awards 2018

4. Camila Cabello no 60 GRAMMY Awards zoom_out_map 4 /9 Camila Cabello (Christopher Polk/Getty Images) Camila Cabello no 60 GRAMMY Awards

5. Lady Gaga no 60th Annual GRAMMY Awards - Red Carpet zoom_out_map 5 /9 Lady Gaga (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Lady Gaga

6. Janelle Monae no 60th Annual GRAMMY Awards zoom_out_map 6 /9 Janelle Monae (Jamie McCarthy/Getty Images) Janelle Monae no 60th Annual GRAMMY Awards

7. Lana Del Rey no 60th Annual GRAMMY Awards zoom_out_map 7 /9 Lana Del Rey (Jamie McCarthy/Getty Images) Lana Del Rey no 60th Annual GRAMMY Awards

8. Giuliana Rancic no 60th Annual GRAMMY Awards zoom_out_map 8 /9 Giuliana Rancic (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Giuliana Rancic no 60th Annual GRAMMY Awards

9. Jaden Smith no 60th Annual GRAMMY Awards zoom_out_map 9/9 Jaden Smith (Jamie McCarthy/Getty Images) Jaden Smith no GRAMMY Awards

Por que as celebs usaram uma rosa branca?

E teve também protesto. Depois dos looks pretos no Globo de Ouro, os artistas da indústria fonográfica também se manifestaram contra o assédio sexual. A iniciativa surgiu de um grupo intitulado ‘Vozes do Entretenimento’, liderado por duas poderosas das gravadoras: Meg Harkins (vice-presidente de marketing da Roc Nation) e Karen Rait (uma das cabeças da Insterscope/Geffen/A&M Records).

Dua Lipa, Rita Ora, Lady Gaga, Kelly Clarkson e Camila Cabello foram algumas das artistas que aderiram ao Time’s Up e ao #Metoo, movimento que começou em Hollywood para apoiar as vítimas de assédio sexual. As celebs decidiram ir com rosas brancas para simbolizar a resistência e fazer uma referência as sufragistas que usaram roupas brancas para manifestar a favor do voto feminino.