Grávida, Isis Valverde usa look transparente apenas sexy e incrível

Linda, linda, linda! Grávida de seis meses, Isis Valverde não quer saber de esconder nada, pelo contrário, e está certíssima. Na última terça-feira (14), para evento em uma loja, em São Paulo, ela arrasou na tendência da lingerie à mostra que continua firme e forte entre as famosas.

Leia Mais: Com a calça jeans do momento, Sasha Meneghel monta look chique sem esforço

Com styling da Flavia Lafer, a atriz investiu em um look total black poderoso composto por body Valisere (para as interessadas, ele se chama “pétala”), blusa transparente, calça de veludo molhado mais sequinha e uma sandália com salto dourado – para dar aquela alegradinha. Os brincos de argola que também deixaram tudo mais sexy eram Dior.

Por ter esse tom mais dark, a produção pediu uma beleza mais coloridona. Por isso, o beauty artist Henrique Martins apostou em um batom rosa vibrante, uma iluminada básica na pele e uma leve máscara.

A gente <3.