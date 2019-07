Grávida, Shay Mitchell arrasa em biquíni asa-delta na cor do momento

Não tem jeito, o verde neon é a cor do momento e já apareceu por todos os lugares: nas unhas das famosas, no look do dia da Irina Shayk e até nas raízes do cabelo da Billie Eilish. A última a capitalizar no tom da temporada? A estrela de “Pretty Little Liars” e “Você”, Shay Mitchell.

Gravidíssima de 7 meses, a atriz está no México para fotografar uma campanha para coleção-cápsula dela em parceria com o e-commerce Revolve. Chamada da “Shaycation”, algo como “Shayférias”, a collab inspirada nas viagens da artista consiste em várias peças veranescas (e itens de beleza!) e, para representá-la, ela escolheu aparecer – ao lado de várias influencers – com um biquíni em verde-néon.

No Instagram, ela brincou “quando você e suas 8 amigas aparecem com o mesmo look e ninguém quer mudar”…

Para as interessadas, uma boa e uma má notícia: o top meia taça custa 292,80 reais, mas já está esgotado. A parte de baixo, com modelagem asa-delta, ainda pode ser adquirida por 255,26 reais. A Revolve entrega no Brasil.