Gwyneth Paltrow usa vestido de noiva dos sonhos no segundo casamento

Gwyneth Paltrow casou-se com o produtor e roteirista Brad Falchuk no dia 29 de setembro. A cerimônia e a festa foram fechadas, em clima intimista, e nenhuma foto havia sido divulgada até então.

Nessa sexta-feira (1), a atriz revelou as imagens do casório através de seu site, o goop.com. O evento aconteceu em East Hampton, no litoral do estado de Nova York e contou com 70 convidados. Estiveram presentes celebridades como Cameron Diaz, Steven Spielberg e Robert Downey Jr.

Essa é a segunda vez que Gwyneth sobe ao altar. Entre 2003 e 2016 ela foi casada com Chris Martin, vocalista do Coldplay. Eles tiveram dois filhos juntos: Apple e Moses.

Quanto ao vestido, a atriz escolheu um modelo da Valentino e estava lindíssima. A peça é bem delicada e romântica, toda trabalhada em renda floral.

